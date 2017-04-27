Белавиа выполнила первый регулярный рейс Минск - Брюссель - Минск

27 Апреля 2017 21:31

Из Беларуси в Бельгию по цене лоукоста. Национальный авиаперевозчик "Белавиа" сегодня выполнил первый регулярный рейс Минск - Брюссель - Минск. Принимающий аэропорт "Шарлеруа" - один из крупнейших лоукост-хабов Европы. Его расположение в пригороде бельгийской столицы позволяет перевозчикам значительно снизить цены на авиабилеты. Новый воздушный маршрут также призван увеличить поток безвизовых туристов из стран Бенилюкса. Надежда Сербиненко присоединилась к первым пассажирам нового рейса.

Национальный аэропорт Минск. 9 утра. В числе первых пассажиров нового маршрута до бельгийской столицы и Надежда Полещук. Из Минска в Антверпен раньше приходилось добираться с двумя-тремя пересадками. Теперь весь путь - это чуть больше двух с половиной часов.

Цена билета на новое направление стартует от 65 евро. Делать стоимость перелета более демократичной позволяет расположение Шарлеруа.

Удаленность от Брюсселя в 46 километров - обслуживание самолетов дешевле - цена ниже.

Аэропорт Шарлеруа в пригороде Брюсселя - это крупный пересадочный узел в первую очередь для лоукост-перевозчиков. Отсюда можно улететь практически в любую часть мира. И сегодня на табло вылетов появился новый город. Теперь рейсы в Минск - Брюссель постоянные, вылеты три раза в неделю.

Европейские гиганты дешевых авиаперевозок давно сделали Шарлеруа своим домашним аэропортом. А сотрудничество с Белавиа для бельгийской воздушной гавани пока новый формат. Они даже расширили свои транзитные возможности.

Жан-Жак Клокет, главный исполнительный директор аэропорта Брюссель-Шарлеруа: "Раньше наш аэропорт перевозил пассажиров из точки А в точку Б. Сегодня вместе с белорусской авиакомпанией "Белавиа" мы развиваем систему хабов, и теперь Минск для нас станет полноценным пересадочным узлом для последующего транзита к другим направлениям".

Первый рейс и сразу два заполненных боинга. Высокий спрос - гарантия быстрого развития бельгийского направления.

Игорь Чергинец, заместитель гендиректора авиакомпании "Белавиа": "Загрузка этого рейса очень радует. Уже видно, что есть необходимость увеличения количества рейсов из Минска в Брюссель однозначно".

На Брюсселе воздушные премьеры национального авиаперевозчика не заканчиваются. 24 мая состоится первый рейс из Минска в Ереван, 30 - в Нижний Новгород, а в начале июня - из Витебска в Калининград.