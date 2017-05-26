"Белавиа" устраивает большую распродажу

25 Мая 2017 21:19

Совместная с "Альфа-Банком" акция уже стартовала. Купить авиабилет можно по специальному тарифу - единому для всех направлений. 20 евро в одну сторону плюс таксы и сборы. Акция понравится прежде всего мобильным туристам, легким на подъем: авиакомпания предложит скидки лишь на ближайшие рейсы. Продажи по акции откроют за несколько дней до вылета. Но не по всем направлениям.

Одновременно будут действовать как минимум 5 маршрутов. Добавлять новые "Белавиа" планирует не реже семи раз в месяц! Желающим нужно выполнить лишь два условия: стать участником программы лояльности "Белавиа Лидер" и получить карточку "Альфа-Банка" с услугой "Альфа-Белавиа".

Ольга Герасенко, начальник отдела авиакомпании "Белавиа": "Важно отметить, что участником программы "Белавиа Лидер" может стать любой желающий вне зависимости от того, какое количество раз в год и вообще до данного момента он летал. После того как вы регистрируетесь на сайте и становитесь нашим часто летающим пассажиром, вы подключаете банковскую карту "Альфа-Банка" на сайте в два клика и можете принимать участие в распродаже".

"Белавиа" предложит скидки на прямые регулярные рейсы - как из Минска, так и любого другого пункта маршрутной сети. Покупка билетов будет доступна только на сайте авиакомпании. Перевозчик обращает внимание, что обменять или вернуть билеты будет невозможно.