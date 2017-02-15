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Белавиа опередила Lufthansa и KLM в рейтинге Forbes
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15 Февраля 2017 12:08

Белавиа опередила Lufthansa и KLM в рейтинге Forbes

Сервис в российском небе несколько месяцев изучали эксперты агентства "Авиапорт", а тарифную политику проанализировал поисковик Aviasales. В итоге Белавиа уступила только авиакомпании Emirates. Также в тройку вошел польский LOT. А Lufthansa, KLM и Air France остались позади. Под видом тайных пассажиров эксперты проверили уровень обслуживания - от покупки билета до выхода из самолета после перелета. За время исследования выполнено более 80 полетов. Также оценивалась пунктуальность.

  

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