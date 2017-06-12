Беларусь заняла первое место в мире по доступу населения к качественным медуслугам

12 Июня 2017 21:20

Эту позицию наша страна разделила с Канадой и Брунеем. Как сообщил Агентству теленовостей Министр здравоохранения Валерий Малашко, сейчас идет работа по развитию телемедицины, широкому внедрению электронных рецептов и созданию системы обратной связи пациентов с поликлиникой. Отметим, Беларусь получила финансовую поддержку от Всемирного банка на модернизацию различных сфер здравоохранения.

Среди тем "Актуального интервью" с министром здравоохранения - ужесточение перечня лекарств без рецептов, экспортный потенциал белорусских медпрепаратов и развитие совместных проектов с Индией и Ираком. Подробности смотрите в среду вечером сразу после "Панорамы".