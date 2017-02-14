14 Февраля 2017 19:01

Беларусь выходит на новый уровень подготовки территориальной защиты - это заявление сегодня сделал министр обороны. Военное ведомство в эти дни проводит командно-штабные учения с участием представителей силовых ведомств, губернаторов всех областей и мэра Минска. Главная цель – повысить уровень индивидуальной подготовки руководства госорганов. По словам Андрея Равкова, сбор проходит по уточненной системе подготовки территориальной обороны, которую год назад утвердил главнокомандующий - Александр Лукашенко. К этому моменту проведен ряд мероприятий под руководством губернаторов и мэра столицы, которые самостоятельно готовили свои районы к выполнению возложенных на них задач.

Андрей Равков, Министр обороны Беларуси: "И мы в рамках обучения Вооруженными силами провели 4 сбора по проведению специалистов, необходимых для выполнения боевых задач силами и средствами территориальной обороны. И провели 6 циклов обучения в Военной академии, где подготовили 57 специалистов, 38 из которых — местные органы власти, остальные силовые структуры".

Особое внимание во время сбора будет уделено теоретическим занятиям по вопросам военной безопасности и обороны государства. Также рассмотрят основные тенденции развития военно-политической обстановки. Навыки закрепят на практике.