15 Февраля 2017 21:08

Беларусь вспоминает героев, погибших в Афганистане. Сегодня - День памяти воинов-интернационалистов. 28 лет назад советские войска покинули границы Афганистана. Девятилетняя война унесла жизни 15-ти тысяч солдат и офицеров. 771 белорус не вернулся на родину. Президент Александр Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти.

В Минске памятные мероприятия прошли на Острове мужества и скорби. На траурный митинг собрались участники той страшной войны и семьи погибших солдат. Репортаж Владимира Королева.

Эти кадры, сделанные 28 лет назад, станут поистине историческими. Война, длившаяся 9 лет, 1 месяц и 18 дней, окончена не только для солдат и офицеров. Тысячи советских семей, чьи сыновья и отцы выполняли интернациональный долг (официально в СССР эта военная операция войной не называлась никогда), могут спать спокойно. Те, кто не понаслышке знает, что такое Афганская война, сегодня с цветами вспоминают, как это было.

Войну Афганистан СССР не объявлял. Но длилась эта военная операция вдвое дольше Великой Отечественной. Для многих ход конфликта, причины и предпосылки на протяжении долгого времени были окутаны строжайшей тайной. Еще несколько десятилетий документы о войне хранились в особых архивах, многие из которых недоступны и сейчас. По традиции памятные мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана, прошли сегодня на Острове мужества и скорби в Минске.

У памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны Афганской войны, родственники погибших солдат, силовики и те, для кого память боевого конфликта жива до сих пор. Цветы к памятному камню перед каплицей, приветствия сослуживцев и воспоминания о тех, кто не вернулся из боя. По традиции в этот день третий тост за тех, кто навечно вписан в героические страницы Советской армии. Общие потери в войне официально составили более 15 тысяч погибших, почти 55 тысяч раненых и 417 пропавших без вести. Сегодня о них вспоминают все, кто считал себя одной большой семьей.

Памятные мероприятия сегодня прошли в каждом регионе страны. В Витебске увековечили память земляка-афганца - лейтенанта Сергея Чернышева, чья жизнь оборвалась в небе. Штурман-летчик вертолета прослужил в Афганистане меньше месяца, но за это время успел совершить 19 боевых вылетов. В роковом - последнем - погиб весь экипаж. Лейтенанту Чернышеву тогда было 23 года. Посмертно он награжден орденом Красной Звезды. Сегодня на здании, где располагалась школа героя, открыли мемориальную доску.

День вывода советских войск из Афганистана по праву считается и белорусским праздником. В Афганской войне принимало участие более 30 тысяч наших соотечественников. 789 из них погибли, 12 числятся пропавшими без вести.