9 Января 2017 21:33

О гостеприимстве нашей страны говорят и международные рейтинги. По итогам года Беларусь в списке самых привлекательных для туристов стран. Агентство International SOS признало нашу страну одной из самых безопасных в мире для путешествий. За год поток туристов из некоторых регионов мира к нам увеличился вдвое. Всего же в 2016-м Беларусь посетили около 4 миллионов иностранцев. Способствовать развитию въездного туризма призван и новый указ, подписанный сегодня Президентом страны. Документ разрешает безвизовый въезд в Беларусь сроком на 5 суток гражданам 80-ти государств.

Чем угощают и как принимают белорусы, расскажет Надежда Сербиненко. Комплекс в Несвиже, замок в Мире, Троицкий костел в Гервятах и, конечно, Минская городская ратуша.

Лучший экскурсовод года Сергей Бусько каждый день знакомит иностранцев с историей и культурой Беларуси. В Верхнем городе — историческом центре Минска — он знает, где раньше находилась улица Бернардинская и какие тайные ходы есть под ратушей. Такие нюансы особенно интересны туристам со всего мира.

Промышленный, ностальгический, агроэко и гастрономический. Все это — туризм. Белорусский. Многим он по вкусу. Особенно славгородский сыр с тмином, лечебный мед от дрибинских шаповалов, мраморная говядина из Турова, йогурт из козьего молока от фермеров из Скиделя. За год специалисты разработали гастрономический навигатор по Беларуси. На карте 28 национальных блюд.

В 2016-м Беларусь посетили более 4 миллионов иностранных гостей. Большинство - из стран-соседок. Так, среди россиян Минск вошел в десятку самых популярных городов для путешествий. В топе также Милан, Барселона, Рим и Париж.

По итогам года сразу два авторитетных международных агентства включили Беларусь в список самых безопасных для путешествий стран. На специальной карте рисков наша страна на одном уровне с Англией, Австралией и Канадой. Самыми безопасными признаны Швеция, Норвегия и Финляндия.

Еще один шаг навстречу туристам из других стран - упрощение визового режима. В 2016-м облегчили получение или вовсе отменили визы для граждан Бразилии, Аргентины, Китая, Арабских Эмиратов и Катара.

Сегодня Беларусь стала еще более открытой для туристов со всего мира. Теперь пересекать нашу границу без визы смогут граждане 80-ти государств. Это послужит новым толчком для развития въездного туризма.