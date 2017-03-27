Беларусь в 2018 году примет Международный космический конгресс

27 Марта 2017 21:10

Об этом стало известно сегодня после совещания исполкома Ассоциации участников космических полетов, которое проходило во французской Тулузе. Наша делегация представила видеопрезентацию о достижениях страны в космической сфере. Всего на проведение конгресса претендовали 4 государства. Мы обошли Италию, Украину и Литву. Подробнее - Ксения Рабчинская.

С небес на землю - сразу 120 летчиков-астронавтов. Сегодня стало известно, что площадкой Международного космического конгресса в следующем году станет наша страна.

Решение принял Международный исполком Ассоциации участников космических полетов в Тулузе. Белорусскую делегацию возглавил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Коваленок.

Кому отдать большой космический форум, решают по многим критериям. По традиции он проводится в странах, которые вырастили космонавтов. Кроме того, учитывается статус, а Беларусь с 2012-го года официально - космическая держава. Обращают внимание и на опыт проведения масштабных международных форумов. Представителям Международного исполкома Ассоциации участников космических полетов сегодня презентовали видеоролик о Беларуси. Над ним несколько месяцев трудилась съемочная группа Агентства теленовостей.

Создание новых спутников вывело и нашу промышленность на новую высоту. "Начинка" многих современных аппаратов - под маркой "Сделано в Беларуси". В стране "на космос" работают более десятка предприятий.

Увидеть полную версию промо можно на официальном сайте Белтелерадиокомпании. Во время съемок были записаны десятки интервью и сотни гигабайт видео. В итоге - 7 минут о космосе и космической науке, в целом о стране и, конечно, о тех, кто стоит за большими достижениями Беларуси в этой сфере. Авторам удалось добраться даже до МКС.

В этом году форум пройдет в октябре. Символично юбилейная - 30-ая встреча космонавтов - пройдет во Франции. Именно там в 85 году была создана ассоциация. Сегодня в нее входят 400 космонавтов и астронавтов из 37 стран мира. Среди них - и белорусы.

И сегодня же стало известно, что в Минске появится Аллея космонавтов - ее планируют заложить во время проведения конгресса. По планам он пройдет в начале сентября 2018 года. В Беларусь приедут более сотни астронавтов со всего мира – три десятка стран, культур и языков объединяет одно - страсть к космосу, который, благодаря каждому из тех, кто однажды побывал в невесомости, становится немного ближе и понятнее человеку на Земле. Международный форум - это десятки докладов, лекций, живых обсуждений. Говорят о национальных космических программах, вопросах безопасности полетов и будущем нашей планеты.

Сегодня же у космической ассоциации появился и свой флаг - он был разработан космонавтами Алексеем Леоновым и Владимиром Коваленком и изготовлен в нашей стране. Это подарок от белорусов - флаг станет переходящим.

По словам представителей делегации, решение о проведении конгресса в Беларуси было принято единогласно, всего заявки подавали 4 страны - кроме Беларуси еще Италия, Литва и Украина. Ровно через год заседание исполкома ассоциации пройдет в Минске, там же будет принято решение о месте проведения конгресса-2019.