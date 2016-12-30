2 Января 2017 12:05

Беларусь установила новые единые ставки консульских сборов за выдачу виз. Теперь для иностранцев консульский сбор будет составлять 60 евро, а за групповые визы надо будет заплатить лишь 10 евро с человека. При этом граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями освобождаются от уплаты консульских сборов. Граждане Польши и стран Прибалтики, как и ранее, оплачивают их по сниженным тарифам.