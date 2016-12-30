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Беларусь установила новые единые ставки консульских сборов
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2 Января 2017 12:05

Беларусь установила новые единые ставки консульских сборов

Беларусь установила  новые единые ставки консульских сборов  за выдачу виз.  Теперь для иностранцев консульский сбор будет составлять 60 евро, а за групповые визы надо будет заплатить лишь 10 евро с человека. При этом граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями освобождаются от уплаты консульских сборов. Граждане Польши и стран Прибалтики,  как и ранее, оплачивают их по сниженным тарифам.

 

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