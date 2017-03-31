Беларусь туристическая без визы

31 Марта 2017 21:29

Граждане из 82 стран теперь могут абсолютно свободно прилететь к нам, не затрачивая ни времени, ни денег для оформления отметки в паспорте. Специалисты уже начали подсчитывать экономический эффект от такого открытого нововведения, но об успехе пока говорить рано. Правда, новая мера уже пришлась по вкусу нашим соседям по континенту, но самое главное, по словам туроператоров, гости из США и даже Австралии теперь охотнее едут к нам. Что можно увидеть в Беларуси за 5 дней, какой отдых предпочитают у нас иностранные гости - в репортаже Татьяны Король.

Без малого два месяца по новым правилам этот национальный туроператор помогает иностранцем открыть для себя Беларусь. Фактически джентльменский набор наших достопримечательностей: Несвижский, Мирский замки, обзорная экскурсия по Минску, Хатынь и Курган Славы — такой маршрут можно пройти за 4 дня. Причем, не дожидаясь сбора полной группы. Для гостя проведут экскурсии даже индивидуально.

Кристофер Визи в Беларуси не первый раз, но без отметки в паспорте приехал впервые. И впервые решил познакомиться с историческими местами нашей боевой славы. Говорит, что такая свобода - приятный сюрприз, который подогревает интерес к стране, и не только туристический. Большинство бизнесменов теперь охотнее приезжают к нам с планами строить свое дело в Минске.

Кристофер Визи, турист, Великобритания: "У вас есть что посмотреть, но еще есть и куда инвестировать. Безвизовым режимом государство говорит о себе, как об открытом партнере".

Действительно, Минспорта пока говорит об отмене виз как об имиджевом эффекте, но с целью привлечь инвесторов. О конкретных цифрах говорить рано, но пассажиропоток к нам через национальный аэропорт за столь короткий срок увеличился на 30 %. Если такой открытый режим зарекомендует себя, в планах увеличить сроки безвизового пребывания иностранцев в Беларуси.

Виталий Грицевич, замдиректора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси: "Мы понимаем, что такой вид туризма как санаторно-курортный, который у нас очень сильно развит, это перспективное направление. В этом плане хотелось бы, чтобы после апробации именно пятидневного безвизового режима мы могли бы перейти к увеличению сроков и рассмотрению вопросов об увеличении пребывания иностранных граждан без визы от 14 дней".

Казалось бы, открывая границы, страна теряет часть средств, не взимая плату за визу и туристический сбор, но если раньше за отдыхом к нам приезжали парами или поодиночке, то теперь берут с собой друзей – по 5-6 человек в группе. А это дополнительные места в гостиницах, знакомство с национальной кухней и, конечно, посещение наших культурных объектов. Экономический эффект точно подсчитать непросто, но он очевиден.

Беларусь без визы уже посетило около 6 с половиной тысяч человек из 62 стран. Лидеры здесь гости из Германии, Польши, Франции и Италии. Туристы приятно удивлены белорусскими ценами. Четырехдневный тур на человека с проживанием в гостинице, трехразовым питанием и экскурсиями от национального туроператора обойдется в 250 евро. Такая стоимость значительно ниже аналогичного тура в этих странах, а самое важное — никакой дополнительной платы.

С отменой виз национальные турфирмы предлагают иностранцем не только культурный шок. За 3-4 дня в белорусских здравницах можно пройти полную диагностику и отдохнуть в спа. Другими словами, Беларусь – универсальный курорт. Находясь в самом центре Европы, она переняла лучшие туристические традиции соседей. И сегодня, когда попасть в нашу страну как минимум на 5 дней не составляет особого труда, можно перефразировать известное – "все дороги ведут…. не только в Рим".