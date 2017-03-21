22 Марта 2017 07:04

Событие, от которого и 74 года спустя становится жутко. Беларусь сегодня вспоминает трагедию Хатыни. 22 марта 1943 года деревня была уничтожена вместе с жителями. 149 человек, 76 из которых — дети. В 1969 здесь создан мемориальный ансамбль, который стал не просто памятникам сожженным жителям Хатыни, но и всем уничтоженным деревням Беларуси. В Хатыни выжили шестеро — пятеро детей и один взрослый — Иосиф Каминский. Он и стал прототипом памятника непокоренного человека.

Сегодня "Непокоренный человек" является олицетворением Беларуси. День трагедии Хатыни наша страна вспоминает ежегодно. Памятные мероприятия в мемориальном ансамбле пройдут и сегодня.