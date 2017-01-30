Беларусь сегодня прощается с народным артистом Александром Тихановичем

30 Января 2017 12:02

Его не стало в ночь на 28-ое января. С утра в храме Александра Невского, где певец был церковным старостой, прошли заупокойная литургия и отпевание. Небольшой храм на самом старинном погосте Минска - Военном кладбище - был переполнен. Рядом находились самые близкие члены семьи: дочь Анастасия, внук Иван и, конечно, супруга Ядвига Поплавская. Простились с любимым артистом и поклонники. Поставить свечу за усопшего пришли и коллеги по сцене.