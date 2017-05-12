Беларусь сегодня отмечает День Государственного герба и флага

14 Мая 2017 09:02

Его празднуют ежегодно во второе воскресенье мая. Герб и флаг, а также гимн – важнейшие атрибуты суверенной Беларуси. Сегодняшний праздник подчеркивает статус национальной символики и напоминает каждому из нас, гражданином какой страны он является. С Днем Государственного герба и флага соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко.

"Эти символы объединяют граждан нашей суверенной страны, вдохновляют их на большие свершения, беззаветное служение Отечеству. Беларусь состоялась как независимое государство, отстаивающее идеи мира и социальной справедливости. Она успешно развивается, растет ее международный авторитет. В этом огромная заслуга нашего трудолюбивого и мужественного народа, уверенно созидающего свое будущее", - говорится в поздравлении Главы белорусского государства.