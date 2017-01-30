Общество
30 Января 2017 07:02
Беларусь прощается с Александром Тихановичем
Беларусь сегодня прощается с народным артистом Александром Тихановичем. Заупокойная литургия в храме Александра Невского начнется буквально через полчаса. В 11 часов в Белгосфилармонии состоится гражданская панихида. Похоронен певец будет на Московском кладбище в столице.
Легенда отечественной эстрады Александр Тиханович ушел из жизни на 65 году в субботу после продолжительной болезни. Несмотря на недуг, артист не покидал сцену и продолжал записывать песни. Александр Тиханович вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады, песни в его исполнении стали золотыми шлягерами. Народный артист Беларуси воспитал целую плеяду молодых артистов.
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