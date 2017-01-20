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Общество
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20 Января 2017 12:20

Беларусь приняла во внимание все внешние факторы, представляющие угрозу для БелАЭС

Гжэгош Ржэнтовски, руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ: "Белорусские власти должным образом приняли во внимание все внешние факторы, которые могут представлять угрозу для БелАЭС".

  

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