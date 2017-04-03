Беларусь посодействует в подготовке квалифицированных специалистов для Гарлыкского горно-обогатительного комбината

3 Апреля 2017 21:24

Об этом заявил Министр образования Беларуси Игорь Карпенко на встрече со студентами Белорусского государственного педуниверситета. Причем, подготовкой кадров планируют заниматься как высшие, так и средне-специальные и профессионально-технические учебные заведения. Сотрудничество в сфере образования между нашей страной и Туркменистаном налажено уже давно. Сегодня действует 18 межвузовских договоров.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "У нас уже в Солигорске в колледже учится группа студентов, которые поедут работать на Гарлыкский комбинат. Была также организована подготовка непосредственно в Гарлыке на базе одного из учреждений образования. Мы готовы оказать содействие в плане обеспечения учебно-методическим комплексом. Подготовки мастеров производственного обучения".

Аширдурды Аширдурдыев, студент БГПУ имени Максима Танка: "У нас в стране очень высоко ценят образование, полученное в Беларуси. У нас очень хорошо относятся к выпускникам, студентам, которые обучились тут. У нас всегда в стране найдется рабочее место".

Сейчас в Беларуси получают образование около 9-ти тысяч студентов из Туркменистана.

Идея проведения подобных часов дружбы была инициирована туркменской стороной в ходе недавнего визита Александра Лукашенко в эту страну. Туркменистан должен стать флагманом калийного производства в Центрально-Азиатском регионе. Для работы Гарлыкского комбината - в Беларуси уже подготовлено более трех с половиной сотен специалистов. Завтра часы дружбы пройдут в медицинском университете, БГУ и БНТУ.