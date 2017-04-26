Беларусь последовательно реализует европейские подходы к обеспечению верховенства права

27 Апреля 2017 12:04

Сегодня об этом говорили в Минске на конференции, среди участников которой - представители конституционных судов России, Украины, Казахстана, Азербайджана и Грузии. Проект проходит в целях реализации взаимодействия Европейского союза и Совета Европы со странами "Восточного партнерства".

Хердис Кьерульф-Торгейрсдоттир, зампредседателя венецианской комиссии Совета Европы: "Сегодня мы будем затрагивать такие вопросы, как верховенство права в первую очередь. Также наше сотрудничество в области конституционного контроля, сотрудничество между Европой и белорусским Конституционным судом. Необходимо отметить, что история нашего сотрудничества насчитывает более 20 лет. С тех пор мы очень плодотворно сотрудничаем".

Наталья Карпович, зампредседателя Конституционного суда Беларуси: "Анализ практики деятельности наших госорганов, должностных лиц свидетельствует, что европейские подходы к обеспечению верховенства права последовательно реализуются в Беларуси. Но тем не менее повышение эффективности - это всегда актуальные цели, задачи, и на этом пути мы сегодня тоже будем иметь возможности обменяться мнениями".

Обеспечение верховенства права - это гарантия развития демократии, реализации прав и свобод человека.