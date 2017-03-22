Беларусь попала в "зеленую зону" рейтинга Всемирного банка

22 Марта 2017 19:14

Широкий доступ к источникам энергии и высокий класс энергоэффективности. Беларусь попала в благополучную "зеленую зону" рейтинга устойчивости энергетики Всемирного банка и заняла 37 место. Всего в списке 111 стран. Из них в "зеленой зоне" - 45 , в "желтой" - 40 и в "красной" - 26.

Список составлен на основании трех критериев, оценка давалась по 100-балльной шкале. Так, доступ к источникам энергии в стране был оценен максимальным баллом, за использование меньшего количества энергии в зданиях и технологических процессах на производстве эксперты Всемирного банка поставили 62 балла. Еще один критерий - возобновляемые источники энергии. 49 баллов говорят о том, что в Беларуси здесь есть резервы - это установка ветрогенераторов и внедрение солнечных батарей. В итоге наша страна получила общую оценку в 70 баллов.

Первая пятерка стран в рейтинге устойчивости энергетики - это Дания, США, Канада, Нидерланды и Германия. Из соседствующих с Беларусью лучший показатель у Польши - 25 место и России - 27 место.