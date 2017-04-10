Беларусь планирует запустить первый наноспутник

10 Апреля 2017 15:12

В Беларуси уже в этом году планируется запустить первый наноспутник. Как сообщил пресс-директор геоинформационных систем Академии наук Сергей Золотой, аппарат создан на базе БГУ. Он гораздо меньше по габаритам, чем обычный, и в разы дешевле. Сейчас рассматриваются предложенные площадки для запуска. В проекте заинтересованы и специалисты космодрома Байконур.

На пресс-конференции, посвященной Дню космонавтики, также отметили, что к 2019 году уже будет готов совместный российско-белорусский аппарат высокого разрешения - до 0,5 метра. Его планируют запустить в ближайший год после сборки.