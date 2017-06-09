Беларусь отправила гуманитарную помощь Украине

12 Июня 2017 07:04

К такой договоренности Александр Лукашенко и Петр Порошенко пришли в апреле в 31-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Формированием и доставкой груза занималось МЧС. Общая сумма - более 100 тысяч рублей. Это товары первой необходимости: консервы, крупа, сахар, масло, средства гигиены. Сейчас автоколонна направляется в Киев, где при содействии МИДа груз передадут миссии Международного Красного Креста.

У МЧС Беларуси большой опыт в оказании гуманитарной помощи. За 18 лет было проведено около сорока операций. Украине помощь оказана впервые.