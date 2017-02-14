14 Февраля 2017 07:19

Теплые слова и признания в любви сегодня звучат по всему миру. Беларусь отмечает День всех влюбленных. Признания воплощают в стекле, глине, шоколаде и даже бисквите. Варианты для сюрпризов с каждым годом становятся все более необычными. Например, вместо привычных цветочных композиций - букеты из овощей, фруктов и сладостей.

По традиции в самый романтичный день влюбленные официально регистрирует семейные союзы. Несмотря на будний день, в белорусских ЗАГСах сегодня ожидается ажиотаж. Считается, что родившаяся в этот день семья станет крепкой и особенно счастливой.