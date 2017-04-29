Беларусь отмечает День труда

1 Мая 2017 15:01

Праздник весны, Первомай и День международной солидарности трудящихся - это добрая традиция, объединяющая многие поколения. С праздником белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко.

Торжественные мероприятия в Минске начались с возложения цветов у стелы "Минск - город-герой". Основная программа проходит в парке Победы. Там собрались представители трудовых коллективов столицы, трудовые династии, ветераны труда и профсоюзного актива. Глава организации - Михаил Орда - назвал праздник датой, которая сплачивает всех белорусов.

Первомай - это и повод поговорить о ситуации на рынке труда. Сейчас она достаточно стабильная, заявила министр труда и соцзащиты. Ирина Костевич прокомментировала также выполнение поручения Президента по трудоустройству безработных к 1 мая.

После официальной части белорусов, конечно же, ожидала насыщенная культурная программа. Только в Минске окунуться в атмосферу праздника можно на нескольких площадках. А согреться минчане и гости столицы могут горячим чаем и шашлыком.