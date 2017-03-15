Беларусь отмечает День Конституции

15 Марта 2017 07:12

15 марта 1994 года был принят Основной закон суверенного государства по гарантии прав и свобод белорусских граждан. По традиции в канун праздника в стране проходит акция "Мы - граждане Беларуси". Главный документ - паспорт - из рук руководителей госорганов получают отличники учебы, спорта и общественной жизни.

Рассказывает Светлана Лукьянюк.

На страже главного закона страны - Конституционный суд. Обращаются по этому адресу не только госорганы, но и простые граждане. Если ситуацию не могут разрешить в других инстанциях, правду ищут здесь. Только за прошлый год рассмотрели почти 800 обращений. Некоторые из них вылились в изменения действующих законов.

Для парламентариев Конституционный суд - последняя инстанция по оценке законопроекта перед подачей на подпись Президенту. Да и каждодневная работа над поправками всегда с оглядкой на основной закон.

На страже прав и интересов своих избирателей и сами депутаты. Они отправляют запросы в госорганы, а также подсказывают и местной власти.

Повышают правовую культуру и грамотность и адвокаты. От них сегодня - бесплатная юридическая помощь. Желающих получить ее, как правило, увеличивается десятикратно. 160 консультаций помогут с исковыми заявлениями, в решении жилищных проблем, да и с оценкой судебных заключений. Приходят и с вопросами по Декрету №3.

К бесплатным консультациям адвокатов сегодня подключатся и нотариусы. Расставить точки над сложными и спорными вопросами смогут все желающие. При этом из первых уст узнать о законности своих действий, последствиях того или иного решения, а также правильно составить договор.

Сегодня в стране завершится и акция "Мы - граждане Беларуси!". Она стартовала 5 дней назад. Школьникам в торжественной обстановке вручают их главный документ - паспорт.