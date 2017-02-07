7 Февраля 2017 15:06

Брюссель, Кишинев, Ереван и Нижний Новгород - в этом году Беларусь открывает новые рейсы! Национальная авиакомпания планирует перевезти на 10-12-% больше пассажиров, чем в прошлом году, и ждет увеличения количества туристов - в первую очередь из Европы, в связи с отменой виз для граждан 80 стран. Рассматривается возможность и увеличения рейсов на популярных направлениях, а также отправления более вместительных судов.

Анатолий Гусаров, гендиректор авиакомпании "Белавиа":

"По большинству направлений нет заранее приобретаемых билетов за месяц - два, только на летний отдых, а для бизнес-пассажиров, для деловых людей билеты приобретаются, как правило, за несколько дней. Мы понимаем и ожидаем, что спрос в ближайшее время будет возрастать, будет возрастать количество пассажиров, приобретающих наши билеты. И мы вместе с пограничными, таможенными и службами Национального аэропорта Минск готовы к увеличению этого потока".

Сегодня же стало известно, что вопрос с компенсацией за возврат борта "Белавиа" в Жуляны урегулирован. Как заявило руководство национального перевозчика, стороны пришли к взаимовыгодному пониманию с учетом законодательства Украины и Беларуси.