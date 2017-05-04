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Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине
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5 Мая 2017 12:01

Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине

Доставку груза, согласно постановлению правительства, организует МЧС, а ряд компаний страны предоставит товар. Привезут помощь в Киев автомобили белорусских спасателей. При содействии МИДа гуманитарную помощи передадут Миссии Международного Красного Креста. После товары первой необходимости распределят среди пострадавшего населения в результате конфликта на востоке Украины. Средства для этой благотворительной миссии выделяет Минфин из республиканского бюджета.

  

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