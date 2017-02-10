Беларусь официально открыла двери путешественникам без виз

12 Февраля 2017 15:01

Сегодня в Беларуси начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80-ти стран. Указ Президента в первую очередь распространяется на государства, благоприятные в миграционном плане, а также на стратегических партнеров Беларуси. Первых туристов в Национальном аэропорту Минск встречал наш корреспондент Дмитрий Титов.

Сегодня самыми главными лицами, которые встречают пассажиров в аэропорту, стали, конечно, журналисты. Сейчас за моей спиной корреспонденты ждут рейсы из Германии и Латвии. А самым ожидаемым гостем стала китаянка, прилетевшая из Абу-Даби.

Китаянка Ли Йен стала героем дня. Она прилетела рейсом из Абу-Даби. Ей поставили только отметку в паспорт о прилете, такую же она должна получить, когда будет возвращаться на родину. Сама пассажирка не растерялась и довольно живо общалась с прессой.

Отметим, что за нарушение времени пребывания в стране предусмотрен штраф до 550 евро. За прошлый год Беларусь посетили почти 280 тысяч туристов, и 90 процентов из них - граждане СНГ. В свое время установленный безвизовый режим с Израилем и Турцией увеличил пассажиропоток из этих стран в два раза. Сейчас ждем активность от туристов из Европы и Америки.

На данный момент также без визы прошли пограничный контроль несколько пассажиров, прилетевших из Вены. Отметим огромный интерес к событию журналистов Беларуси и России.

В национальной авиакомпании утверждают, что судить, как отмена визы повлияет на увеличение пассажиропотока, можно будет только через несколько месяцев. Турфирмы отмечают, что большой эффект должен быть виден в следующем году.