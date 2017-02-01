Беларусь обеспечена запасами нефти на 35 лет

1 Февраля 2017 15:07

Об этом сообщил сегодня начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Стоит отметить, что за год в Беларуси добывают более полутора миллионов тонн нефти. Ежегодно наращивать объемы планируется на 600 000 тонн. Наиболее перспективные месторождения сосредоточены в Гомельской области. Запасы Южно-Шатилковского оценили более чем в 100 млн долларов. Угольское месторождение ставят на второе место: объем его геологических запасов - 1,7 миллиона тонн нефти.

Сергей Мамчик, начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: "В отношении нефти у нас пока все сосредоточено в Припятской нефтегазоносной области. Открытые залежи 2016 года переданы в пробную эксплуатацию. По результатам пробной эксплуатации нефти будет четко дана технологическая схема извлечения нефти. И уже в течение 2-3 лет будут введены в промышленную разработку".

Среди других полезных ископаемых с большим экспортным потенциалом ставка делается на строительное сырье и удобрения, среди которых торф. В последнем особенно заинтересованы страны Ближнего Востока, среди которых Катар и Саудовская Аравия.