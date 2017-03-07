7 Марта 2017 19:12

Беларусь наращивает свое присутствие в проекте "Великий Шелковый путь", который объединяет Азию с Европой. Лучшее связующее звено между регионами - железная дорога. По ней составы преодолевают расстояние с Дальнего Востока до Минска в максимально короткие сроки. Груз доставляют до адресата в течение десяти дней. Кроме того, таможенные службы гарантируют, что время оформления грузов на станции назначения будет максимально простым и быстрым. Сегодня в белорусскую столицу из Владивостока прибыл очередной, двадцать пятый, поезд. Доставку организовали белорусские и российские перевозчики.

По итогам прошлого года объем грузоперевозок в сообщении с Китаем увеличился двукратно. Ожидается, что в перспективе Минск станет не конечным, а транзитным пунктом на пути товаров в европейский регион.