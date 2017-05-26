Беларусь намерена свести к минимуму использование антибиотиков в ветеринарии

26 Мая 2017 15:07

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин. В профильном ведомстве подчеркнули, что, согласно ветеринарным правилам, принятым в 2011 году, ряд препаратов запрещен в Беларуси для лечения продуктивных животных. Хотя некоторые из антибиотиков разрешены, например, в странах Евросоюза и России. Что касается последних случаев обнаружения российской стороной антибиотиков в белорусской молочной продукции, то заместитель министра обратил внимание на то, что речь шла о сухом молоке.

До конца недели Беларусь предоставит российской стороне информацию о предпринимаемых мерах по усилению контроля за качеством сельхозсырья. После будет рассмотрена возможность снятия с предприятий ограничений на поставку продукции. По информации Россельхознадзора, в настоящее время это касается более 30 белорусских заводов.