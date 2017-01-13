13 Января 2017 21:10

Беларусь намерена представить в ООН проект резолюции по предотвращению распространения наркотиков среди детей и подростков уже в марте этого года. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Австрии, постпред при международных организациях в Вене Елена Купчина. Накануне она вручила верительные грамоты генеральному директору отделения ООН в австрийской столице Юрию Федотову. Как сообщили в МИД Беларуси, в ходе встречи стороны обсудили взаимодействие нашей республики и управления по наркотикам и преступности всемирной организации, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Елена Купчина подчеркнула также важность наращивания международных усилий по противодействию торговле людьми.