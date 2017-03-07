7 Марта 2017 21:27

В преддверии 8 Марта женщин сегодня чествовали не только на церемонии с участием Президента. Во многих трудовых коллективах звучали теплые слова в адрес прекрасной половины. Ну а главные атрибуты праздника - конечно же, цветы. В магазинах буквально очереди из мужчин. О том, как выглядит Беларусь накануне самого яркого весеннего праздника, узнала Юлия Гризунт.

Алеся Богданова услышит завтра как минимум шесть поздравлений: от мужа и пятерых малышей, благодаря которым сегодня жительница Витебска не просто Мама, а официально мама, достойно воспитавшая своих детей. Сегодня ей торжественно вручили орден Матери. Но дома Алесю считают героем далеко не первый день.

Орден Матери сегодня получили и семь жительниц Могилевской области. А от имени горисполкома поздравления звучали в адрес самых трудолюбивых и лучших в своих профессиях белорусок. Цветы получали педагоги, работники культуры, здравоохранения, торговли и сельского хозяйства. На праздник виновницы торжества приходили всей семьей.

В Минске сегодня кулек с подарком вопреки правилам подарили женщины своим мужчинам.

Сегодня самые весенние маленькие белорусы получили свой первый документ – свидетельство о рождении и подарки от министра юстиции нашей страны. Такая акция, к слову, в Беларуси прошла впервые.

А здесь поздравили женщин, которые своими руками делают самые большие в мире карьерные самосвалы. Для сильных представительниц слабого пола прямо в одном из цехов БелАЗа выступил заслуженный коллектив под руководством Михаила Финберга. Сегодня в гиганте отечественного автопрома работают более 3 тысяч женщин.

Ну а на дорогах столицы несмотря на погоду неизменно проходит одна из самых добрых акций. Сегодня патрули ГАИ останавливали женщин-водителей совсем не для того, чтобы проверить документы.

К слову, в дорожной милиции подчеркивают, что, по статистике, женщины водят машины аккуратнее мужчин. Каждая сегодня получила небольшой подарок и, конечно, цветы – символ главного весеннего праздника.

Впрочем, к цветочным магазинам в эти дни спешат представители сильного пола по всей стране, независимо от званий и профессии. В моде, как обычно, классика - ирисы, нарциссы, розы и, конечно, тюльпаны. Палитра самая разнообразная.

Такой традиционный весенний букет обойдется мужчинам примерно в 6 рублей, розы немного дороже - от 3 рублей за одну штуку. Ну и, конечно, ноу-хау последних лет — композиции в коробках. Здесь может быть что угодно - от экзотических растений иногда даже до сладостей. Такой подарок в зависимости от наполнения будет стоить от 25-ти рублей и буквально до бесконечности.

Знак бесконечности (или цифра восемь) на асфальте – это подарок Госавтоинспекции и дрифтеров представительницам прекрасного пола в северном регионе.

А вот гомельских женщин сегодня ждало, пожалуй, самое необычное поздравление с весенним праздником. Патрульные машины выстроились в восьмерку – такую открытку было видно даже над городом.