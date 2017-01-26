Беларусь и весь мир вспоминают сегодня жертв холокоста

27 Января 2017 12:03

Сегодня Международный день памяти жертв холокоста. Политика нацистского геноцида против евреев в годы Второй мировой войны затронула судьбу и нашей страны. Памятные мероприятия в столице начались накануне и продолжаются сегодня. Основные проходят в эти минуты в Музее истории Великой Отечественной войны.

Там находится наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).