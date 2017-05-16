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Беларусь и Китай обсудили сотрудничество в нотариальной сфере
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17 Мая 2017 07:02

Беларусь и Китай обсудили сотрудничество в нотариальной сфере

Впервые в Минск с официальным визитом прибыли представители Ассоциации нотариусов КНР. В рамках рабочей встречи гости из Поднебесной рассмотрели с белорусскими коллегами вопросы развития двустороннего сотрудничества, участие в совместных мероприятиях и обменялись опытом. В плотном графике нашлось время и для экскурсии по столице. Также нотариаты Беларуси и Китая договорились о проведении совместной конференции, которая, вероятно, состоится в Пекине. А уже в июне в Минске стартует международный форум нотариусов. Он соберет специалистов более чем из 20-ти стран мира.

  

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