Беларусь и Эквадор подписали соглашение о признании дипломов об образовании

23 Мая 2017 09:03

Благодаря этому в нашей стране станет больше не только квалифицированных эквадорских специалистов, но и студентов. Кроме того, признание дипломов белорусских профессионалов в южноамериканской стране позволит им участвовать в тендерах между крупнейшими компаниями.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эквадора в Беларуси:

"Еще около 2 лет назад, когда были приняты решения и были открыты соответствующие посольства в наших странах, на работу в Эквадор направились белорусские специалисты. Они работают в различных сферах, это прежде всего геологоразведка, это разработка нефтяных месторождений и нефтедобыча. И задача, которая стояла перед нами, — это то, чтобы эти специалисты подтвердили свои дипломы и были признаны. Это для них откроет большие перспективы".

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси:

"Количество студентов из Эквадора у нас растет. Если два года назад их было всего 26, то сейчас 49. Это, может быть, не так много по сравнению с другими государствами. Но вместе с тем мы понимаем, что это договорная база открывает новые перспективы сотрудничества, это и обмен преподавателями, взаимодействие в рамках обучения студентов в нашей стране, это возможность прохождения практики".

В копилке нашей страны это уже 19-е соглашение. В основном со странами СНГ. Специалисты не исключают, что белорусские дипломы будут признавать еще и в Турции — этот вопрос сейчас прорабатывают в министерстве.