Беларусь и Египет обсудят широкий спектр перспективных направлений сотрудничества

11 Мая 2017 07:12

Широкий спектр перспективных направлений сотрудничества Беларуси и Египта в области науки и техники сегодня обсудят в Минске. Белорусскую столицу посетит делегация египетских научных кругов. В Академии наук пройдет совместный семинар ученых двух стран.

Напомним, в январе этого года во время официального визита в Египет Президента Беларуси Александра Лукашенко было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук Беларуси и Египетской академией научных исследований и технологий. Документ предусматривает активизацию сотрудничества между научными организациями двух стран.