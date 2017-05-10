Общество
11 Мая 2017 07:12
Беларусь и Египет обсудят широкий спектр перспективных направлений сотрудничества
Широкий спектр перспективных направлений сотрудничества Беларуси и Египта в области науки и техники сегодня обсудят в Минске. Белорусскую столицу посетит делегация египетских научных кругов. В Академии наук пройдет совместный семинар ученых двух стран.
Напомним, в январе этого года во время официального визита в Египет Президента Беларуси Александра Лукашенко было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук Беларуси и Египетской академией научных исследований и технологий. Документ предусматривает активизацию сотрудничества между научными организациями двух стран.
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