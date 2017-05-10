Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Беларусь и Египет обсудят широкий спектр перспективных направлений сотрудничества
Общество
RSS
Беларусь и Египет обсудят широкий спектр перспективных направлений сотрудничества
Скачать Поделиться

11 Мая 2017 07:12

Беларусь и Египет обсудят широкий спектр перспективных направлений сотрудничества

Широкий спектр перспективных направлений сотрудничества Беларуси и Египта в области науки и техники сегодня обсудят в Минске. Белорусскую столицу посетит делегация египетских научных кругов. В Академии наук пройдет совместный семинар ученых двух стран.

Напомним, в январе этого года во время официального визита в Египет Президента Беларуси Александра Лукашенко было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук Беларуси и Египетской академией научных исследований и технологий. Документ предусматривает активизацию сотрудничества между научными организациями двух стран.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 11 мая Прагноз надвор’я на 11 мая 10.05.2017 15:40 / Общество Прогноз погоды на 11 мая

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =