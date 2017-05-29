31 Мая 2017 19:16

Беларусь готовит резолюцию о противодействии появлению новых наркотиков и представит документ на рассмотрение участникам летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске.

Сегодня об этом сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Великобритании в Беларуси Фионной Гибб. Стороны подчеркнули, что для белорусских и британских парламентариев важен обмен мнениями по самым разным вопросам. Таким - как борьба с терроризмом, организованной преступностью и незаконной миграцией, а также противодействие распространению наркотических веществ. Владимир Андрейченко обратил внимание, что сегодня для участия в 26-й сессии ПА ОБСЕ уже зарегистрировались 47 государств. Мероприятие в Минске будет посвящено укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе.