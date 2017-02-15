Беларусь без визы посетили уже полтысячи иностранцев

15 Февраля 2017 19:01

В Беларуси продолжает действовать режим безвизового въезда. Менее чем за 4 дня нашу страну посетили уже 516 человек - это информация на 17 часов. Среди гостей граждане почти из 40 стран. В числе активных посетителей - немцы, поляки, итальянцы, литовцы и англичане. В лидерах, по данным Госпогранкомитета, по-прежнему Германия. 91 человек приехал к нам без визы из этой страны. Из Польши безвизовым режимом воспользовались более 80 человек. Есть гости из Мальты, Ирландии, Индии, Греции.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

"Пограничный контроль осуществляется в обычном режиме. Процедура занимает буквально несколько минут. Проблемных вопросов, в том числе с иностранными гражданами этой категории, не возникало. Примечательно, что в лидеры посетителей в безвизовом порядке пробились граждане Польши и Литовской Республики".

5-дневный безвизовый режим для граждан 80 стран начал действовать в Беларуси в воскресенье. Ожидается, что к выходным поток туристов возрастет.