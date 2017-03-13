Общество
14 Марта 2017 07:13
Беби-бум в Витебском зоопарке
С разницей в несколько дней у семейств яванских макак и камерунских коз появилось пополнение. Козлятам мама отказалась давать молоко, поэтому малышей выхаживают и кормят сотрудники зоопарка. Чувствуют детеныши себя хорошо, набирают вес и активно играют. А вот малыш у яванских макак живет в одном вольере с родителями и старшими братьями. Он стал четвертым малышом в семье.
Еще один новый обитатель - игуана - приехал в зоопарк из Гродно. Зеленый мини-дракон уже успел стать одним из любимцев маленьких посетителей.
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