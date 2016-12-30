Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Базовая величина в Беларуси повышена до 23 рублей
Общество
RSS
Базовая величина в Беларуси повышена до 23 рублей
Скачать Поделиться

1 Января 2017 12:21

Базовая величина в Беларуси повышена до 23 рублей

Рост составил 9,5%. Это предусмотрено постановлением Совета Министров. Последнее изменение базовой  произошло ровно год назад. С ростом показателя увеличиваются некоторые виды  пособий, стипендий, премий, надбавок и доплат.

Юрий Селиверстов, заместитель министра финансов Беларуси: "Увеличатся и отдельные платежи граждан в связи с ростом базовой величины. В первую очередь, это госпошлина, штрафы за нарушение законодательства, а также некоторые налоги, например, налог на владение собаками, сборы за осуществление ремесленной деятельности и деятельности агроэкотуризма".

Также с 1 января в Беларуси выросла минимальная зарплата. Сегодня она составляет уже 265 рублей.

 

Другие новости

"Заговорить" на удачу 2017 "Загаварыць" на поспех 2017 31.12.2016 21:17 / Общество "Заговорить" на удачу 2017
Города замерли в ожидании 2017 Гарады замерлі ў чаканні 2017 Magic atmosphere of upcoming holiday feeling 31.12.2016 21:00 / Общество Города замерли в ожидании 2017

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =