Базовая величина в Беларуси повышена до 23 рублей

1 Января 2017 12:21

Рост составил 9,5%. Это предусмотрено постановлением Совета Министров. Последнее изменение базовой произошло ровно год назад. С ростом показателя увеличиваются некоторые виды пособий, стипендий, премий, надбавок и доплат.

Юрий Селиверстов, заместитель министра финансов Беларуси: "Увеличатся и отдельные платежи граждан в связи с ростом базовой величины. В первую очередь, это госпошлина, штрафы за нарушение законодательства, а также некоторые налоги, например, налог на владение собаками, сборы за осуществление ремесленной деятельности и деятельности агроэкотуризма".

Также с 1 января в Беларуси выросла минимальная зарплата. Сегодня она составляет уже 265 рублей.