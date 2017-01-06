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Axel усиливает свои позиции
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5 Января 2017 15:23

Axel усиливает свои позиции

Порывистый ветер, снегопады, метель и минус 12. Циклон, который пришел в нашу страну накануне, по-прежнему сохраняет оранжевый уровень опасности. С самого утра на дорогах и тротуарах  коллапс. Однако с последствиями непогоды оперативно справляются коммунально-дорожные службы. Так, только в столице  задействовано более 400  единиц спецтехники, а также почти тысяча дворников.  Машины часто сопровождают экипажи ГАИ.

Противостоят снегопадам и дорожные службы Минской области. На трассах  центрального  региона работает почти 700  машин.  

 

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