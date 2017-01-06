Axel усиливает свои позиции

5 Января 2017 15:23

Порывистый ветер, снегопады, метель и минус 12. Циклон, который пришел в нашу страну накануне, по-прежнему сохраняет оранжевый уровень опасности. С самого утра на дорогах и тротуарах коллапс. Однако с последствиями непогоды оперативно справляются коммунально-дорожные службы. Так, только в столице задействовано более 400 единиц спецтехники, а также почти тысяча дворников. Машины часто сопровождают экипажи ГАИ.



Противостоят снегопадам и дорожные службы Минской области. На трассах центрального региона работает почти 700 машин.