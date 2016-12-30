Автовладельцы в Новый год должны "въехать" с обновленной аптечкой

29 Декабря 2016 21:30

С 1 января в силу вступает постановление Министерства здравоохранения о составе медицинского автомобильного набора. Перечень утвержден 2 года назад. Давно в продаже и обновленные аптечки. Штрафовать за неполный набор пока не будут. Но вот техосмотр без новой автоаптечки водители не пройдут. Из медицинского чемоданчика исключили валидол и нитроглицерин. Больше добавили перевязочного материала. Что необходимо возить из медикаментов с 1 января - расскажет Алена Лешкевич.

Пересмотреть перечень содержимого автомобильной аптечки решено было после специального анализа. Она находится в машине и в мороз, и в жару. Некоторые ее компоненты - таблетки, к примеру, при таких условиях теряют свои лечебные свойства. А при ДТП, как показала практика, зачастую водителю десяти сантиметров салфетки, как требовалось ранее, было мало.

Людмила Жилевич, заместитель начальника главного управления Министерства здравоохранения Беларуси: "Пересмотрены определенные позиции в пользу не только увеличения перевязочного материала, но и в пользу размеров. Определенные размеры салфеток, некоторого материала, который позволит водителю в случае ДТП оказать помощь, сделать перевязку, остановить кровотечение".

Решено было убрать из аптечки валидол и нитроглицерин, и резиновые перчатки. Их каждый может возить с собой по необходимости. Как и другие средства в зависимости от особенностей состояния водителя. Новая медицинская автомобильная коробка не стала больше или дороже.

Итак, из чего состоит теперь автомобильная аптечка? В обязательном порядке необходимо возить с собой йод, аммиак - теперь по одному миллилитру для удобства использования, а не по 10, как было ранее. Бинты шириной не менее 10 сантиметров. Вата - не обязательно стерильная. Лейкопластырь. И ножницы - они должны быть не менее 13 сантиметров, чтобы при необходимости быстрее перерезать перевязочный материал.

Укомплектовать свою аптечку можно самому. Это главная особенность новых правил. И не обязательно, чтобы медикаменты хранились в чемоданчике. Для этого можно использовать любую удобную емкость.

Если кто-то не успеет обзавестись новой аптечкой до первого числа, это не значит, что таких водителей будут штрафовать. Они со старой лишь не пройдут техосмотр. Штраф можно получить от ГАИ за ее отсутствие.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси: "Правилами дорожного движения предусмотрено, что в автомобиле должна находиться автомобильная аптечка. Если таковой нет, предусмотрен штраф в размере до одной базовой величины. И водители должны сами быть заинтересованы в том, чтобы она была и была наполнена по всем правилам".

Как считают в Минздраве, с новой автомобильной аптечкой водителям будет удобнее оказать первую помощь. До приезда медиков. Что и требуется при ДТП от шофера. А выбор, чем лечить пострадавшего, уже сделают специалисты.