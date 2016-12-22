Авторы прорывных технологий получили награды

21 Декабря 2016 12:12

Лучшие инновационные проекты Беларуси сегодня награждали представители комитета по науке и технологиям, профильных вузов и Академии наук. Конкурс проходит уже в седьмой раз. Победителей разделили на две номинации - молодежные стартапы и зрелые проекты. Из 170 участников выделили 12. Наносалфетки, которые заживляют раны, 3D-зеркало и интеллектуальные системы для школьников. Авторы получили финансовую поддержку в размере 11 000 рублей.

Проекты финала прошли госэкспертизу и подтвердили инновационность. Готовые бизнес-планы позволят стартапам привлечь инвесторов.