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Авторы прорывных технологий получили награды
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21 Декабря 2016 12:12

Авторы прорывных технологий получили награды

Лучшие инновационные проекты Беларуси сегодня награждали представители комитета по науке и технологиям, профильных вузов и Академии наук. Конкурс проходит уже в седьмой раз. Победителей разделили на две номинации - молодежные стартапы и зрелые проекты. Из 170 участников выделили 12. Наносалфетки, которые заживляют раны, 3D-зеркало и интеллектуальные системы для школьников. Авторы получили финансовую поддержку в размере 11 000 рублей.

Проекты финала прошли госэкспертизу и подтвердили инновационность. Готовые бизнес-планы позволят стартапам привлечь инвесторов.

 

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