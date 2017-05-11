Авиаторы МЧС Беларуси помогают Турции в тушении лесных пожаров

12 Мая 2017 09:06

Известно, что группа белорусских спасателей выполнила международный перелет в Турцию и заступила на дежурство для работ в горно-лесистой местности. Вертолет Ми-8 оказывает помощь турецкой стороне в борьбе с лесными пожарами, а также доставляет спасателей к местам возгораний.