Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Авиаторы МЧС Беларуси помогают Турции в тушении лесных пожаров
Общество
RSS
Авиаторы МЧС Беларуси помогают Турции в тушении лесных пожаров
Скачать Поделиться

12 Мая 2017 09:06

Авиаторы МЧС Беларуси помогают Турции в тушении лесных пожаров

Известно, что группа белорусских спасателей выполнила международный перелет в Турцию и заступила на дежурство для работ в горно-лесистой местности. Вертолет Ми-8 оказывает помощь турецкой стороне в борьбе с лесными пожарами, а также доставляет спасателей к местам возгораний.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 12 мая Прагноз надвор’я на 12 мая 11.05.2017 15:31 / Общество Прогноз погоды на 12 мая

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =