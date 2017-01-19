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Авиакомпания "Аэрофлот" сегодня отменила дневной рейс из Шереметьево в Минск
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19 Января 2017 07:15

Авиакомпания "Аэрофлот" сегодня отменила дневной рейс из Шереметьево в Минск

Вылет из Москвы должен был состояться в 15:15. Также не будет выполнен и вечерний рейс из белорусской столицы на 19:20. О причинах отмены российский Аэрофлот не сообщает. Всего же в Шереметьево на сегодня отменено более двух десятков вылетов.

  

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