Авиакомпания "Аэрофлот" сегодня отменила дневной рейс из Шереметьево в Минск

19 Января 2017 07:15

Вылет из Москвы должен был состояться в 15:15. Также не будет выполнен и вечерний рейс из белорусской столицы на 19:20. О причинах отмены российский Аэрофлот не сообщает. Всего же в Шереметьево на сегодня отменено более двух десятков вылетов.