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Августовский канал. Сегодня откроется пункт пропуска "Лесная-Рудавка"
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28 Апреля 2017 07:05

Августовский канал. Сегодня откроется пункт пропуска "Лесная-Рудавка"

Августовский канал готовится к началу туристического сезона. Сегодня откроется пункт пропуска "Лесная-Рудавка". Им смогут воспользоваться не только те, кто путешествуют водным путем, но также пешеходы и велосипедисты. Для любителей активного отдыха здесь появятся новые веломаршруты. Количество безвизовых путешественников, которые посетили Гродно и окрестности, растет по мере приближения турсезона. На минувшей неделе в областном центре встретили 10-тысячного туриста. Большинство гостей - из Польши и Литвы.

  

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