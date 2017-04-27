Августовский канал. Сегодня откроется пункт пропуска "Лесная-Рудавка"

28 Апреля 2017 07:05

Августовский канал готовится к началу туристического сезона. Сегодня откроется пункт пропуска "Лесная-Рудавка". Им смогут воспользоваться не только те, кто путешествуют водным путем, но также пешеходы и велосипедисты. Для любителей активного отдыха здесь появятся новые веломаршруты. Количество безвизовых путешественников, которые посетили Гродно и окрестности, растет по мере приближения турсезона. На минувшей неделе в областном центре встретили 10-тысячного туриста. Большинство гостей - из Польши и Литвы.