Августовский канал готовится к началу туристического сезона

11 Апреля 2017 12:11

Для любителей активного отдыха здесь появится более 50 километров новых веломаршрутов. А с 28 апреля откроется пункт пропуска "Лесная Рудавка". Им смогут воспользоваться пешеходы, велосипедисты и те, кто путешествуют водным путем. К слову, за время действия безвизового режима этот регион посетили более 8 тысяч иностранцев.