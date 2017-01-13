Аукцион по заготовке виноградной улитки

13 Января 2017 14:50

Необычный аукцион проходит в Бешенковичском районе. Право заготовки виноградной улитки оспаривают три претендента. Промысловый запас этого моллюска в дикой природе в северном регионе оценивается в 230 тонн. Безболезненно для популяции можно изымать до половины. Победитель аукциона не только получает право заготовки, но и обязуется проводить мероприятия по расселению улитки на других территориях. Для Беларуси это небольшая, но статья экспорта.



