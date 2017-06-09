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Аттестаты лицея МВД сегодня получили выпускники учебного заведения
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9 Июня 2017 19:07

Аттестаты лицея МВД сегодня получили выпускники учебного заведения

Аттестаты лицея МВД сегодня в торжественной обстановке получили выпускники учебного заведения. Церемония прошла у Национальной библиотеки.

Документы об окончании лицея лично вручил Министр внутренних дел Игорь Шуневич. На протяжении пяти лет курсанты изучали не только стандартную программу для общеобразовательных школ, но и специальные дисциплины, необходимые для службы в органах внутренних дел.

Специализированный лицей МВД был образован в 2015 году на базе Минского городского кадетского училища имени Фрунзе. Большая часть выпускников заведения в дальнейшем поступает в Академию МВД Беларуси.

  

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