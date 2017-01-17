АТН совместно с МВД Беларуси запускает новый проект к 100-летию белорусской милиции

16 Января 2017 21:48

Агентство теленовостей совместно с МВД Беларуси запускает новый грандиозный проект, посвященный 100-летию белорусской милиции.

Постановки, реконструкция событий, актеры, массовка, грим, свет, техника и команда... Большой творческий потенциал и техническая составляющая. Каждая серия цикла отражает определенный период истории белорусской милиции с 1917 и по нынешний год. Для каждой серии был найден герой или подвиг, который олицетворяет то время. Первую серию нашумевшего проекта телезрители смогут увидеть уже сегодня.

Иван Эйсмонт, главный директор Агентства телевизионных новостей: "Задействовано огромное число людей, сотрудников АТН. Вся тяжесть легла на журналистов отдела "Зоны Х", они являются авторами сценариев. Масштабный проект, на мой взгляд. Подключено МВД, огромную помощь они оказывают".

О 100-летней истории белорусской милиции мы будем рассказывать на протяжении восьми недель сразу после "Панорамы". Последняя серия выйдет в эфир в канун профессионального праздника правоохранителей - 4 марта.