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АТН продолжает масштабный проект, посвященный столетию белорусской милиции
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6 Февраля 2017 07:15

АТН продолжает масштабный проект, посвященный столетию белорусской милиции

Агентство теленовостей продолжает масштабный проект, посвященный столетию белорусской милиции. Героизм - тема четвертой серии. Почему милиционеры гибнут в мирной жизни, и чем запомнилась эпоха 60-70-ых? Смотрите сегодня после "Панорамы".

  

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